Kære @DBUfodbold

Det er en ære at konkurrere mod jer til @FIFAWorldCup i Rusland.

Som I ved, er det længe siden, vi sidst var med til VM, og derfor har vi lavet denne video til at minde jer om, hvem vi er. Vi ses snart.#ArribaPeru pic.twitter.com/KC4iJ5evzF — Selección Peruana (@SeleccionPeru) May 22, 2018

- Querída @SeleccionPeru. Creemos que sois una nación fantástica. Pasar 36 años en la sombra del fútbol no es fácil. Para homenajear vuestra vuelta al máximo nivel del fútbol, les hemos escrito una canción de un país bonito. Nos vemos en el campo el 16 de junio. #thefriendlygroup pic.twitter.com/YRGoZwZ8Oi — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) May 30, 2018

Tantas vezes palco de conflitos e polémicas, o futebol pode (e, arriscamos dizer, deve) ser palco de gestos bonitos, que nos recordam os valores do fair play e da sã convivência. E foi isso mesmo que as seleções de Peru e Dinamarca demonstraram nos últimas dias, com ações nas redes sociais que não podem deixar ninguém indiferente. Ações de realce a pouco mais de duas semanas do confronto entre ambas no Mundial'2018.Tudo começou há uma semana, quando o Peru na rede social Twitter partilhou um vídeo a saudar os nórdicos, fazendo uma breve apresentação do país e recordando que há muito tempo (36 anos) que não marcava presença num Mundial. "Cara @DBUfodbold, é uma honra competir convosco no @FIFAWorldCup na Rússia. Como sabem, muito tempo passou desde a última vez que estivemos num Mundial e, por isso, decidimos criar este vídeo para vos lembrar quem somos. Vemo-nos em breve #ArribaPeru", podia ler-se no 'tweet', que vinha com o vídeo anexado e a legenda em dinamarquês.Uma semana depois chegou a resposta dinamarquesa. Tão ou mais brutal do que a primeira mensagem peruana. "Querida @SeleccionPeru. Cremos que são uma nação fantástica. Passar 36 anos na sombra do futebol não é fácil. Para homenagear o vosso regresso ao topo do futebol, escrevemos uma canção de um país bonito. Vemo-nos no campo, a 16 de junho #thefriendlygroup", podia ler-se na resposta nórdica, escrita em castelhano, com um vídeo no qual, para lá de mensagens de jogadores, aparece ainda um grupo coral a entoar o hino dinamarquês adaptado aos peruanos.

