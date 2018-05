Continuar a ler

No Mundial'2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia, os cafeteros estão integrados no Grupo H, juntamente com a Polónia, o Senegal e o Japão.



Lista dos 35 pré-convocados:



- Guarda-redes: Iván Arboleda (Banfield/Arg), José Fernando Cuadrado (Once Caldas), David Ospina (Arsenal/Ing) e Camilo Vargas (Deportivo Cali).



- Defesas: Santiago Arias (PSV Eindhoven-Hol), Farid Díaz (Olimpia/Par), Bernardo Espinosa (Girona/Esp), Frank Fabra (Boca Juniors/Arg), Stefan Medina (Monterrey/Mex), Yerry Mina (Barcelona/Esp), Johan Mojica (Girona/Esp), Óscar Murillo (Pachuca/Mex), Davinson Sánchez (Tottenham/ing), William Tesillo (León/Mex) e Cristian Zapata (AC Milan/Ita).



- Médios: Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wílmar Barrios (Boca Juniors/Arg), Edwin Cardona (Boca Juniors/Arg), Juan Cuadrado (Juventus/Ita), Gustavo Cuéllar (Flamengo/Bra), Jefferson Lerma (Levante/Esp), Giovanni Moreno (Shangai Shenhua/Chn), Sebastián Pérez (Boca Juniors/Arg), Juan Fernando Quintero (River Plate/Arg), James Rodríguez (Bayern Munique/Ale), Carlos Sánchez (Espanyol/Esp) e Mateus Uribe (América/Mex).



- Avançados: Carlos Bacca (Villarreal/Esp), Miguel Borja (Palmeiras/Bra), Yimmi Chará (Junior), Radamel Falcao (Mónaco/Fra), Teófilo Gutiérrez (Junior), José Heriberto Izquierdo (Brighton/Ing), Luis Fernando Muriel (Sevilha/Esp) e Duván Zapata (Sampdoria/Ita). No Mundial'2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia, os cafeteros estão integrados no Grupo H, juntamente com a Polónia, o Senegal e o Japão.: Iván Arboleda (Banfield/Arg), José Fernando Cuadrado (Once Caldas), David Ospina (Arsenal/Ing) e Camilo Vargas (Deportivo Cali).: Santiago Arias (PSV Eindhoven-Hol), Farid Díaz (Olimpia/Par), Bernardo Espinosa (Girona/Esp), Frank Fabra (Boca Juniors/Arg), Stefan Medina (Monterrey/Mex), Yerry Mina (Barcelona/Esp), Johan Mojica (Girona/Esp), Óscar Murillo (Pachuca/Mex), Davinson Sánchez (Tottenham/ing), William Tesillo (León/Mex) e Cristian Zapata (AC Milan/Ita).: Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wílmar Barrios (Boca Juniors/Arg), Edwin Cardona (Boca Juniors/Arg), Juan Cuadrado (Juventus/Ita), Gustavo Cuéllar (Flamengo/Bra), Jefferson Lerma (Levante/Esp), Giovanni Moreno (Shangai Shenhua/Chn), Sebastián Pérez (Boca Juniors/Arg), Juan Fernando Quintero (River Plate/Arg), James Rodríguez (Bayern Munique/Ale), Carlos Sánchez (Espanyol/Esp) e Mateus Uribe (América/Mex).: Carlos Bacca (Villarreal/Esp), Miguel Borja (Palmeiras/Bra), Yimmi Chará (Junior), Radamel Falcao (Mónaco/Fra), Teófilo Gutiérrez (Junior), José Heriberto Izquierdo (Brighton/Ing), Luis Fernando Muriel (Sevilha/Esp) e Duván Zapata (Sampdoria/Ita).

O médio Juan Fernando Quintero, emprestado pelo FC Porto ao River Plate, integrou esta segunda-feira a lista de 35 jogadores pré-convocados do selecionador da Colômbia, o argentino José Pekerman, para o Mundial'2018. Numa lista sem grandes novidades, os grandes destaques vão para as presenças do médio Juan Cuadrado, da Juventus, e do defesa Davinson Sánchez, do Tottenham, que tiveram problemas físicos.As grandes figuras da equipa continuam a ser James Rodríguez (Bayern Munique) e Radamel Falcao (Mónaco), dois jogadores que também passaram pelo FC Porto. Os antigos jogadores do Sporting Santiago Arias (PSV Eindhoven) e Teófilo Gutiérrez (Junior) estão igualmente nas escolhas iniciais de Pekerman, que terá de reduzir a lista para 23 elementos.

Autor: Lusa