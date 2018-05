A menos de um mês do início do Campeonato do Mundo, Carlos Queiroz, selecionador do Irão, fez uma pequena antevisão do confronto com a Seleção Nacional e das possibilidades de a sua equipa passar aos ‘oitavos’ num grupo que tem Espanha e Portugal como favoritos."As nossas possibilidades vão resultar daquilo que fizermos dentro de campo. Os jogadores vão fazer tudo o que está ao seu alcance e eu confio que eles possam surpreender", refere o português ao jornal luxemburguês ‘Contacto’, não escondendo que o duelo com a Seleção Nacional será emotivo. "Mentiria se não dissesse que preferia outro adversário. Para mim não se trata de um jogo ‘contra’ Portugal, mas sim ‘com’ Portugal", salienta.O técnico de 65 anos conseguiu, com o Irão, a 4ª qualificação para Mundiais e não esconde o desejo de chegar à 5ª. "Depois de 36 anos de carreira, é normal fazer uma reflexão depois do Campeonato do Mundo. Não estou à procura de algo novo, mas não coloco de lado um projeto que me permita chegar ao recorde de cinco qualificações", conclui.