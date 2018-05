Continuar a ler

Queiroz assumiu o cargo em abril de 2011 e é apontado como o principal responsável pelo sucesso da seleção iraniana nos últimos anos, contando com duas presenças consecutivas em Mundiais (Brasil em 2014 e Rússia em 2018).O Irão está presente no grupo B do Mundial'2018, onde irá defrontar Marrocos, Espanha e Portugal.