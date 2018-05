Adrien Rabiot, jogador que se excluiu das reservas da França para o Campeonato do Mundo, respondeu ao selecionador Didier Deschamps sublinhando que não vê qualquer lógica nas escolhas do técnico."Se decidi excluir-me da lista de reservas é porque considero que a decisão do selecionador a meu respeito não responde a nenhuma lógica desportiva. Assumo e assumirei todas as consequências da minha decisão com o apoio da família e das pessoas que me são mais próximas", referiu numa carta aberta divulgada pela RTL.O jogador recordou que tem grande experiência nas camadas mais jovens da equipa nacional francesa: "Lamento ser caracterizado como um jovem jogador imaturo e incapaz de medir os seus atos. Ser futebolista é o meu trabalho e o futebol é a minha paixão. Usar a camisola 'bleu' é uma honra para mim, um orgulho. Ganhar com a França e pela França é uma mis são. Desde os 15 anos que defendi as cores da França em todas as categorias, até chegar à seleção A. Tenho a cultura da França. Não dou permissão a ninguém para falar em meu nome sobre a minha relação com a seleção francesa".

Autor: Luís Miroto Simões