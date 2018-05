Continuar a ler

Com oito golos marcados em 43 jogos disputados (ainda que apenas dez como titular) na presente época, Jiménez admite que passou um período complicado durante a temporada. "Estou num bom momento. Custou-me um pouco a recuperação, porque é difícil ter ritmo depois de seis meses a jogar não mais de 45 minutos... Mas fui crescendo pouco a pouco, tanto física como futebolisticamente".



Por fim, o dianteiro mostrou-se otimista quanto àquilo que o México pode fazer na Rússia. "Chegamos melhor preparados. A maioria dos que estão aqui já foram campeões, seja no México como na Europa. Além disso, temos uma boa base, vamos fazendo as coisas de melhor forma e isso ajuda a crescer", finalizou.

Pela segunda vez na sua carreira, Raúl Jiménez voltará a estar presente num Mundial. Depois do Brasil, prova onde disputou dez minutos, o avançado do Benfica aponta o seu olhar para a Rússia, onde espera dar mais e, claro, ter mais minutos para mostrar o seu futebol."Já estás mais mentalizado, apercebeste melhor da dimensão. Há quatro anos talvez não soubesse o que estava a viver e agora tenho mais experiência por já ter estado no Mundial anterior e também pela experiência de futebol europeu. Por isso, sinto-me bem e feliz, considero que posso dar mais. Tive oportunidade de estar no outro Mundial, joguei 10 minutos, mas estou feliz por ter lá estado e ter jogado. Neste Mundial espero ter mais minutos. Sei que depende de mim e estou feliz e entusiasmado para o que aí vem", admitiu ao avançado, ao ESPN Digital.

