Convocatória foi uma surpresa: "Em certa parte sim. Vários jogadores estiveram na qualificação e na última convocatória. Foi uma surpresa muito boa para acabar a época em grande".



Transferência para o Leicester: "É importante vir para aqui já com as coisas definidas e estar completamente focado na seleção. Vai ser um desafio, mas estou preparado para isso". Já falou com Adrien sobre o novo clube? Ele vai ser muito importante em termos de adaptação. Desde que aqui estamos temos falado mais da seleção e estamos completamente focados em representar Portugal.



Jogo com a Tunísia (segunda-feira): "Esperamos ganhar como sempre, é importante estar o grupo junto e por em prática o que temos treinado".



Marrocos, a análise de um dos adversários na Rússia: "Tem bons jogadores, de muita qualidade, vão colocar dificuldades mas temos as nossas armas para praticar um bom futebol".



E Espanha? "Vai ser um jogo muito importante e vamos entrar para ganhar, de forma a começar da melhor forma a caminhada neste Campeonato do Mundo".



Apoio a Cristiano Ronaldo na final de hoje da Liga dos Campeões: "Vamos estar a torcer por ele, não só nós, mas todos os portugueses, que traga o troféu."



Ricardo Pereira não esconde a ambição de começar com o pé direito no Mundial, mas antes, já na segunda-feira, há um importante teste com a Tunísia que servirá para "pôr em prática o que se tem treinado". O lateral, ex-FC Porto agora Leicester, assume que ver o seu nome na lista dos 23 de Fernando Santos para a Rússia foi "em certa parte" uma surpresa, mas sublinha que está pronto para jogar à esquerda, à direita... e à frente. "Onde o treinador entender", sublinhou na conferência de imprensa este sábado."Penso que o facto de estarmos os dois é porque somos fortes e cada um tem as suas qualidades. Sou um jogador rápido, sendo defesa tenho de saber defender e atacar também. Polivalência? Sinto-me melhor à direita, mas se o treinador entender jogarei à esquerda ou à frente"