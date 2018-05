Roberto Martínez, selecionador belga, respondeu esta segunda-feira a Radja Nainggolan sobre a surpreendente ausência do médio da Roma da lista de convocados para o Mundial'2018 , argumentando que a função do treinador é escolher os futebolistas mais bem preparados para competir pela seleção mesmo que isso implique tomar decisões polémicas."Não escolhemos nomes, mas sim jogadores de qualidade para a seleção, sabendo que certas decisões serão impopulares. É o trabalho do selecionador", declarou o técnico espanhol.A decisão de não convocar Nainggolan para o Mundial'2018 criou surpresa e levou mesmo a que o próprio jogador afirmasse que o treinador lhe tinha "roubado" o sonho de infância quando ele considerava que merecia fazer parte da lista de convocados. O médio anunciou mesmo a sua retirada da seleção.