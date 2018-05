Continuar a ler

"Para mim, é um enorme prazer poder estar lado a lado com eles [Bruno Alves, Pepe, José Fonte]. É uma aprendizagem grande para mim, ouvir os conselhos de jogadores experientes e de muito sucesso. Estou aqui de alma e coração para trabalhar com eles", disse adiantando que quando se lesionou e falhou a última convocatória não temeu pelo que podia acontecer.



"Acredito muito na ordem natural das coisas. Tudo isso faz parte da vida, não temi ou deixei de temer. Aconteceu e tive de lidar com isso", concluiu.

Depois dos elogios de Bruno Alves , Rúben Dias retribuiu na mesma moeda e enalteceu os ensinamentos dados pelos experientes centrais das quinas.