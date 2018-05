Continuar a ler

Senti-me bem, senti-me confortável junto dos meus colegas, e há que continuar a melhorar. Ao lado do Pepe, ao lado do Bruno [Alves], ao lado do [José] Fonte, [a estreia] ia ser sempre muito especial.[Foi] uma boa primeira parte. [Foi] uma segunda parte em que baixámos um pouco. E também depois do 2-0, acabámos por baixar. Quando marcamos, marcamos todos e quando sofremos, sofremos todos.Todos queremos muito jogar este Mundial, e estamos a prepará-lo da melhor maneira. Tenho necessidade de jogar o tempo que o 'mister' achar que devo jogar."