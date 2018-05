Continuar a ler

O jornalista Hajo Seppelt, autor das revelações sobre o escândalo de doping generalizado na Rússia, tinha visto recusado o acesso ao país por ocasião do Mundial'2018, por seu nome integrar uma lista de "pessoas indesejáveis" na Rússia.Berlim protestou veemente contra a interdição imposta ao jornalista e apelou ao presidente Vladimir Putin da decisão, considerando que as autoridades russas estavam a cometer um sério atentado à liberdade de imprensa e de opinião.A Alemanha tinha também recorrido à FIFA, entidade que emitiu a acreditação do jornalista, da interdição imposta a Hajo Seppelt pelas autoridades russas, que lhe negaram o visto de permanência no país.Na sequência da emissão em 2014 do documentário de Hajo Seppelt "Doping confidencial: como a Rússia fabrica vencedores", a Agência Mundial Antidopagem (AMA) decidiu criar uma primeira comissão de inquérito.O campeonato do mundo de futebol da Rússia disputa-se entre 14 de junho e 15 de julho.