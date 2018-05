Salah, de 25 anos, é a principal figura da sua seleção na atualidade. O jogador sofreu uma lesão no ombro ainda na primeira parte da final da Champions e teve mesmo de ser substituído, abandonando o relvado em lágrimas. Já depois do jogo, a Federação Egípcia mostrou-se otimista quanto à recuperação a tempo do Mundial.O Egito integra o Grupo A, juntamente com Rússia, Arábia Saudita e Uruguai.