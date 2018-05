Continuar a ler

Assim, Fernando Santos, que agora conta com 16 dos 23 convocados, agendou a sessão desta sexta-feira para as 11 horas, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.



Antes, às 10H30, igualmente na Cidade do Futebol, um dos jogadores da seleção nacional vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa.



Ausentes estão ainda Cristiano Ronaldo, que ainda vai disputar a



Já presentes no estágio estão os guarda-redes Beto e Anthony Lopes, os defesas Raphael Guerreiro, Cédric, Bruno Alves, José Fonte, Rúben Dias, Pepe e Ricardo Pereira, os médios William Carvalho, Manuel Fernandes, João Mário, Adrien e Bernardo Silva e os avançados Ricardo Quaresma e André Silva.



No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.



A 9 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 2 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 7 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, a 15 de junho, em Sochi.



A seleção portuguesa, que na quinta-feira já contou com mais dois jogasdores, prossegue esta sexta-feira a preparação da participação na fase final do Mundial'2018, com novo treino na Cidade de Futebol, em Oeiras.Na quinta-feira, o selecionador Fernando Santos passou a contar com William Carvalho e André Silva , elevando o número de jogadores presentes na Cidade do Futebol para 16, sendo que trabalhou com 15, já que Raphael Guerreiro, com febre, nem apareceu no relvado.

