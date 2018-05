Continuar a ler

"Estamos deliciados com a colaboração positiva, profissional e sincera de Roberto Martinez", revelou a federação belga, elogiando "o desempenho impecável da equipa durante as eliminatórias de qualificação para o Mundial da Rússia".



Martinez, que já trabalhou em equipas como o Swansea e o Wigan, sucedeu a Marc Wilmots após os belgas terem sido eliminados nos quartos de final do Euro'2016.



Com o espanhol no comando técnico e com jogadores como Eden Hazard (Chelsea), Kevin de Bruyne (Manchester City) e Lukaku (Manchester United), a Bélgica ficou em primeiro lugar do Grupo H na fase de qualificação para o Mundial'2018, tendo alcançado um registo de nove vitórias e um empate em 10 jogos.



O selecionador da Bélgica, Roberto Martinez, prolongou o seu contrato, que terminava no final do Mundial'2018, até 2020, anunciou esta sexta-feira a Federação de Futebol Belga.O anúncio surge dois dias após a apresentação, por parte do técnico espanhol, dos 23 jogadores belgas que disputarão o Campeonato do Mundo, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.

Autor: Lusa