Depois de um arranque da todo o gás no Benfica, Haris Seferovic 'desapareceu' do mapa e ainda não marcou qualquer golo no presente ano civil. Ainda assim, logo no primeiro dia de estágio da seleção suíça tendo em vista o Mundial'2018, o selecionador helvético Vladimir Petkovic deixou claro que confia plenamente no seu dianteiro."Está em forma. Sobre isso não tenho a menor dúvida", atirou o técnico suíço, que espera uma seleção a inspirar-se naquilo que a equipa nacional de hóquei em patins fez recentemente (foi campeã do Mundo no fim de semana). "A começar pela forma mental que demonstraram ao longo do torneio, devem ser exemplos a seguir", referiu.

Autor: Fábio Lima