O Uruguai integra o Grupo A, juntamente com Rússia, Arábia Saudita e Egito. Quanto à sua seleção, o avançado explicou que vai tentar dar um passo de cada vez: "É fácil dizer que queremos que o Uruguai ganhe o Mundial, o difícil é consegui-lo e temos de ir com a típica expressão 'jogo a jogo', porque depende de como vamos estar e do que fizemos nos jogos anteriores, para saber se somos ou não candidatos".O Uruguai integra o Grupo A, juntamente com Rússia, Arábia Saudita e Egito.

Luis Suárez enumerou esta segunda-feira as seleções que acredita serem as principais candidatas à conquista do Campeonato do Mundo, deixando Portugal, campeão da Europa, de fora."Os candidatos são Brasil, Alemanha, Espanha, Argentina... A França tem uma uma boa geração e a Bélgica um plantel maduro e pode estar na luta", referiu o jogador uruguaio em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões