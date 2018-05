Continuar a ler

No Mundial'2018, a disputar entre 14 de junho e 15 de julho, a Dinamarca, que deverá divulgar a lista definitiva até 4 de junho, integra o Grupo C, com a França, a Austrália, e o Peru.Kasper Schmeichel (Leicester/Ing), Jonas Lössl (Huddersfield/Ing), Frederik Ronnow (Brondby) e Jesper Hansen (Midtjylland).Simon Kjaer (Sevilha/Esp), Andreas Christensen (Chelsea/Ing), Mathias Zanka Jorgensen (Huddersfield/Ing), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach/Ale), Andreas Bjelland (Brentford/Ing), Henrik Dalsgaard (Brentford/Ing), Peter Ankersen (FC Copenhaga), Jens Stryger (Udinese/Ita), Riza Durmisi (Betis/Esp), Jonas Knudsen (Ipswich/Ing) e Nicolai Boilesen (FC Copenhaga).William Kvist (FC Copenhaga), Thomas Delaney (Werder Bremen/Ale), Lukas Lerager (Bordéus/Fra) Lasse Schöne (Ajax/Hol), Mike Jensen (Rosenborg), Christian Eriksen (Tottenham/Ing), Daniel Wass (Celta de Vigo/Esp), Pierre-Emile Hojbjerg (Southampton/Ing), Mathias Jensen (FC Nordsjælland), Michael Krohn-Dehli (Deportivo/Esp) e Robert Skov (FC Copenhaga).Pione Sisto (Celta de Vigo/Esp), Martin Braithwaite (Bordéus/Fra), Andreas Cornelius (Atalanta/Ita), Viktor Fischer (FC Copenhaga), Yussuf Poulsen (Leipzig/Ale), Nicolai Jorgensen, (Feyenoord/Hol), Nicklas Bendtner (Rosenborg), Kasper Dolberg (Ajax/Hol) e Kenneth Zohore (Cardiff/Ing).