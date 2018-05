Continuar a ler

"O meu estilo de jogo é baseado na minha técnica, mais do que no aspeto físico. Era tímido enquanto jovem, mas superei isso. Foi algo no qual trabalhei, para lá da questão física também. Progredi e creio que as minhas experiências com a seleção tiveram um impacto positivo no meu desenvolvimento", reconheceu.A Nigéria refira-se, defronta esta segunda-feira o Congo, num encontro de preparação no qual Ebuehi é titular.