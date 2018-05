Continuar a ler

O defesa falou ainda da equipa uruguaia, na qual vê muita qualidade: "Somos uma seleção com muitas variantes, os jogadores estão todos num bom nível. Temos uma boa equipa mas depois há que demonstrá-lo no relvado".



O Uruguai integra o Grupo A juntamente com Rússia, Arábia Saudita e Egito.

Sebastián Coates mostrou-se confiante no início da preparação do Uruguai para o Campeonato do Mundo da Rússia. O central do Sporting lembrou que jogou regularmente esta temporada e chega motivado."Sinceramente venho com muita confiança. Foi uma das temporadas em que tive mais minutos e sinto-me bem. Mas isto é outra história, estamos a preparar-nos para o que aí vem e oxalá seja da melhor maneira", referiu à rádio Sport890.

Autor: Luís Miroto Simões