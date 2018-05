Continuar a ler

"Há muitos favoritos: a Alemanha, atual campeã do Mundo, Portugal, campeão da Europa, o Brasil, a Argentina, a França... há muitos".



Cristiano Ronaldo, capitão português, também foi alvo de elogios.



"É um grande jogador que tem demonstrado, há muito tempo, a sua capacidade goleadora e que pode fazer a diferença em qualquer momento", atirou de seguida, explicando como vai tentar travá-lo durante o duelo ibérico.



"Como defesa, claro que tenho de tentar mantê-lo o mais longe possível da área porque sabemos que é perigoso. Isto é um jogo de equipa e esperamos transportar para o jogo aquilo que temos feito nos treinos para poder fazer um bom jogo contra Portugal".



Portugal e Espanha integram o grupo B juntamente com Irão e Marrocos.





"Há muitos favoritos: a Alemanha, atual campeã do Mundo, Portugal, campeão da Europa, o Brasil, a Argentina, a França... há muitos".Cristiano Ronaldo, capitão português, também foi alvo de elogios."É um grande jogador que tem demonstrado, há muito tempo, a sua capacidade goleadora e que pode fazer a diferença em qualquer momento", atirou de seguida, explicando como vai tentar travá-lo durante o duelo ibérico."Como defesa, claro que tenho de tentar mantê-lo o mais longe possível da área porque sabemos que é perigoso. Isto é um jogo de equipa e esperamos transportar para o jogo aquilo que temos feito nos treinos para poder fazer um bom jogo contra Portugal".Portugal e Espanha integram o grupo B juntamente com Irão e Marrocos.

César Azpilicueta, defesa que estará no Mundial'2018 com a seleção espanhola, diz que a 'roja' é uma das favoritas à vitória final."Pelo que temos vindo a fazer nestes dois anos, por termos sido campeões em 2010 e duas vezes campeões da Europa, é claro que a Espanha tem capacidade para ser campeã do mundo outra vez, mas é uma competição muito longa e com muitas etapas por ultrapassar", disse, apontado depois Portugal como outro dos candidatos.