Julen Lopetegui, selecionador espanhol, já definiu quem será o principal marcador de penáltis durante o Campeonato do Mundo da Rússia. Segundo escreve esta terça-feira o diário 'As', David Silva é o escolhido.O médio, de 32 anos, vai assumir a marcação de todas as faltas passíveis de remate na marca dos 11 metros, 'passando à frente' do capitão Sergio Ramos. O jogador do Manchester City ficará ainda a cargo de outros lances dfe bola parada. Refira-se que David Silva é o terceiro jogador da equipa espanhola com mais internacionalizações (119), só atrás de Ramos (151) e Iniesta (125).A Espanha integra o Grupo B da competição, juntamente com Portugal, Marrocos e Irão.

Autor: Luís Miroto Simões