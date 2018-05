Continuar a ler

No eixo da defesa marroquina jogou o ex-internacional sub-21 português Manuel da Costa, durante os 90 minutos.



Marrocos integra o grupo B do Mundial2018, juntamente com Portugal, Espanha e Irão, enquanto a Ucrânia não se qualificou para a fase final, na Rússia.



Outro nulo registou-se na partida de caráter particular disputado no Luxemburgo, cuja seleção recebeu a congénere do Senegal. No eixo da defesa marroquina jogou o ex-internacional sub-21 português Manuel da Costa, durante os 90 minutos.Marrocos integra o grupo B do Mundial2018, juntamente com Portugal, Espanha e Irão, enquanto a Ucrânia não se qualificou para a fase final, na Rússia.Outro nulo registou-se na partida de caráter particular disputado no Luxemburgo, cuja seleção recebeu a congénere do Senegal.

A seleção marroquina, adversária da seleção portuguesa no grupo B do Mundial'2018, empatou 0-0 frente à congénere ucraniana, em jogo de preparação disputado na Suíça.A equipa norte-africana teve mais posse de bola e mais remates à baliza adversária, mas o seu guarda-redes, Munir, que alinha no Numancia, da II liga espanhola, teve três intervenções decisivas contra uma apenas do o seu homólogo ucraniano, Andrij Pyatov, do Shakhtar Donetsk.

Autor: Lusa