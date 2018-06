Lembra-se de Filip De Wilde? Outrora guarda-redes do Sporting, entre 1996 e 1998, agora desempenha as funções de técnico de guardiões dos sub-21 da Bélgica. Trata-se, portanto, de um jogo especial para De Wilde, que não perdeu tempo para elogiar Rui Patrício e Thibaut Courtois. "São do mais alto nível. Claro que Courtois é muito especial porque teve muito sucesso desde o início, no Genk, e também no At. Madrid e no Chelsea. Courtois é sinónimo de títulos. Espero que consiga levar a Bélgica o mais longe possível na Rússia", destacou o agora treinador, de 53 anos.

Certo é que De Wilde acredita que a tarefa de Cristiano Ronaldo é bem mais complicada. "Nós temos Hazard, De Bruyne, Lukaku, entre tantos outros. Courtois não está sozinho, já o Ronaldo... Bem, Portugal também tem bons jogadores, mas não são tão famosos", atirou.

Por isso mesmo, De Wilde espera que seja desta que a Bélgica chegue longe numa grande competição. No Euro’2016, Gales foi mais forte (3-1) nos ‘quartos’. "Foi uma enorme desilusão. A qualidade está lá, mas quando os craques não estão tão bem, o nível cai logo. Temos uma geração fantástica, mas a cada prova que passa fica mais velha. Se há uma altura para conquistarmos um título, é agora. Este tem de ser o nosso ano", disse De Wilde, que gosta sempre de acompanhar os jogos das seleções portuguesas. "Não é só da equipa principal. Vi-os no Europeu sub-17, mas não vos correu bem. Gosto sempre de ver as seleções portuguesas!", rematou.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto