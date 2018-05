Continuar a ler

"Ser convocado para o Mundial foi um sonho tornado realidade. Estou muito contente, é o objetivo de qualquer jogador", sublinhou Guedes assumindo a ambição de Portugal em "chegar o mais longe possível" na Rússia, sabendo que vai ter tarefa "difícil" na Rússia.Sobre a possibilidade de continuar no Valencia ou regressar ao PSG, o ex-jogador do Benfica manteve o tabu. "Neste momento estou focado na Seleção, prefiro não falar de clubes. Depois do Mundial tudo se vai resolver. O que mudou desde que saí de Portugal? Fui sempre igual, trabalhei da mesma maneira. Tenho tralhado e evoluído o máximo que consigo".Espanha é o primeiro adversário da equipa das quinas na Rússia (dia 15 de junho) e Gonçalo Guedes sabe que a tarefa não vai ser fácil. "Todos os jogos são muito importantes. Espanha é uma grande candidata ao título. Estamos focados no nosso trabalho e na nossa evolução e entramos em cada jogo para ganhar".já na terça-feira os trabalhos da Seleção e Guedes reconhece que o trio do Sporting deixou as questões do clube fora da concentração."Foram recebidos como sempre, vieram como sempre: felizes, bem relacionados com todos e estavam completamente focados na seleção. A parte do clube estava fora", precisou.