Questionado sobre a ausência de Cristiano Ronaldo, que ainda está de férias devido a ter terminado a época mais tarde, o defesa central formado no Sporting assumiu que o avançado é "muito importante" para a seleção nacional."Queremos que ele integre o estágio o mais rápido possível. É o melhor jogador do mundo e qualquer equipa precisa do melhor jogador do mundo", referiu.José Fonte, que tem 29 jogos por Portugal, abordou ainda a chegada do jovem defesa central Rúben Dias, um jogador que se vai manter "muito anos" na seleção lusa."Tem muito que aprender e a jogar é que consegue crescer. Chega aqui com uma boa bagagem, por ser do Benfica e por estar rodeado que jogadores muito experientes, e não tenho dúvidas que se vai tornar num belíssimo jogador", concluiu.