O defesa lembrou declarações de Cristiano Ronaldo e não quis fazer planos para o futuro. "Sou como o Cristiano, que tem 33 mas 23 nas células. A idade no passaporte não conta para nada. Sinto-me bem, nunca tive muitas lesões. Esta foi a primeira em que tive um problema mais grave. Sinto-me fresco, não me cabe a mim decidir se será a última competição ou não. Vou estar sempre disponível e com vontade de representar o meu país", explicou.Fonte comentou também a mudança para a China. "Garantias nunca tive de nada. A decisão que tomei há uns meses foi ponderada. Sabia que tinha estado lesionado durante algum tempo e que precisava de jogar com regularidade. Sabia que se ficasse em Inglaterra provavelmente iria voltar a jogar mais cedo ou mais tarde. Mas temos de ponderar tudo na nossa carreira e nossa vida em certos momentos. Tomei a decisão de ir para a China, num novo projeto, uma nova aventura, sabendo que se jogasse poderia ter possibilidades de vir ao Mundial. Por que não? Na China joguei quase todas as semanas contra grandes avançados. Todas as equipas têm grandes avançados. Não é fácil jogar na China com a qualidade que as equipas têm."