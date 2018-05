A estreia de Rúben Dias, num jogo em que Portugal sofreu 2 golos da Tunísia, não foi perfeita. Fazendo dupla com Pepe, o jovem central encarnado jogou ao seu nível nas contribuições avulsas durante o jogo mas revelou mais dificuldades na integração global na equipa. No lance do segundo golo adversário, demorou a sair, pondo assim em jogo o tunisino que acabou por bater Anthony Lopes. A julgar pela utilização na estreia, Fernando Santos pensa nele para desempenhar papel à esquerda – fez os 90 minutos e foi assim quando teve de jogar com Pepe mas também com José Fonte, que entrou com o jogo a decorrer. Recorde-se que, no Benfica, Rúben Dias consolidou a sua posição jogando à direita de Jardel, posição que foi a sua nas camadas jovens do clube e da Seleção. Seja como for, estará na luta por um lugar no onze.