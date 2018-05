Fernando Santos tem destacado várias vezes a necessidade de ter os jogadores frescos mentalmente para atacar o Mundial'2018. Nesse sentido, os 22 jogadores que estão às ordens do selecionador nacional - falta chegar Cristiano Ronaldo - tiveram direito a almoçar 'fora' e a tirar algumas horas para estar com as respetivas famílias durante esta quinta-feira.A comitiva portuguesa terá, então, um tempo para descansar, mas há ordens de regresso à concentração na unidade hoteleira onde a seleção está hospedada no final da tarde. É que amanhã há mais um treino e, de seguida, a viagem para a Bélgica, onde Portugal vai defrontar a seleção local no sábado.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto