"Em resultado, Paolo Guerrero poderá participar no próximo Mundial", decidiu hoje o Supremo Tribunal, numa decisão e que o juiz teve em conta o facto de o jogador, de 34 anos, ter na Rússia a sua última oportunidade de disputar um Mundial.O recurso para o Tribunal Federal teve em certa parte a colaboração da FIFA e da Agência Mundial antidopagem, que, segundo o tribunal, não tiveram uma oposição categórica quanto à possibilidade de Guerrero disputar o campeonato do Mundo.Esta decisão trava a suspensão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), até que analise novamente o caso, e reabre a porta ao avançado na seleção, cujos 23 jogadores finais será divulgados até 04 de junho.O Tribunal Arbitral já tinha feito saber, também hoje, que não se iria opor a uma decisão do Supremo Tribunal.O jogador alegou sempre que a substância encontrada não potenciava a melhoria das suas prestações e que foi consumida em chá contaminado.No Mundial'2018, o Peru integra o grupo C, com França, Austrália e Dinamarca.