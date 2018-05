Continuar a ler

O avançado Paolo Hurtado, que alinha no V. Guimarães, entrou em campo aos 81 minutos, para o lugar de Farfan, contribuindo para o triunfo do Peru, que integra o Grupo C do Campeonato do Mundo, em conjunto com as seleções da França, Austrália e Dinamarca.O Panamá, que vai disputar o Grupo G da fase final, do qual fazem parte também as representações da Bélgica, Tunísia e Inglaterra, empatou sem golos frente à Irlanda do Norte, que falhou a qualificação para o Mundial da Rússia, tal como a Escócia.