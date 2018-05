Com um hat-trick e uma assistência de Messi, anum jogo de preparação e renovou as esperanças de um bom desempenho no Mundial da Rússia. O craque do Barcelona foi muito acarinhado plas cerca de 50 mil pessoas que estiveram em La Bombonera, o estádio do Boca Juniors, a assistir à partida."Agradeço a todos, senti muito carinho. Isto dá-nos energias para continuar. Muita gente vai viajar para a Rússia para assistir aos nossos jogos e nós vamos para o Mundial com ambição", frisou o jogador. "É a 'ilusão', o sonho, nosso e de todo o país. Não somos candidatos porque passámos por um processo complicado, a qualificação não foi fácil. Mas vamos pensar dia a dia. Vamos ser fortes e lutar com qualquer seleção, é isso que desejamos enquanto grupo. Todos queremos o mesmo, ou seja, conseguir um título importante. Trata-se de uma oportunidade e vamos atrás dela. Dispomos de jogadores impressionantes, mas vamos lutar com muita humildade."A seleção argentina está incluída no Grupo D, juntamente com a Croácia, Nigéria e Islândia. A estreia no Campeonato do Mundo acontece dia 16 de junho, em Moscovo, diante da Islândia.