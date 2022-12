Atletas negam escândalo

Chegou a falar-se em traições e confrontos no balneário, mas afinal... era tudo mentira. Durante diversas horas, alguma imprensa sérvia dava conta de um escândalo amoroso na seleção: Dusan Vlahovic ter-se-ia envolvido com a mulher do guardião Rajkovic e Gudelj com a mulher de Luka Jovic. Falava-se já de um balneário em ebulição. Só que ontem Vlahovic negou tudo: "Lamento ter de falar sobre isto. É tudo fabricado por pessoas que estão aborrecidas. Está tudo bem e coloco um ponto final neste assunto." Gudelj e Jovic também publicaram uma foto... a simular uma luta.