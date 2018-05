Manuel Neuer está sem jogar desde setembro depois de ter sido operado a um pé, mas irá ser o número um da Alemanha no Mundial."O Manuel [Neuer] irá ser o número um no Mundial", garantiu o diretor técnico Oliver Bierhoff. "Se Löw fizer a equipa, então o Ter Stegen será o número dois. O Manuel está no bom caminho", atirou depois.A mannschaft partilha o grupo F com México, Suécia e Coreia do Sul.