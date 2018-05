Continuar a ler

O telemóvel



Neste aspeto Löw é agora mais permissivo do que há quatro anos. No Brasil pura e simplesmente proibiu os jogadores de utilizarem o telemóvel durante a toda preparação; agora podem fazer uso dele mas sem partilhar fotos nas redes sociais. Estão também proibidos de fotografar o hotel ou o balneário.



Álcool



Aqui a política e a mesma: os jogadores têm autorização para beber uma cerveja ou um copo de vinho ao jantar e antes de irem para a cama.





O selecionador alemão, Joaquim Löw, gosta que todos na equipa remem para o mesmo lado, por isso impôs uma série de regras de conduta e comportamento na formação germânica, que vão desde os contactos familiares ao uso do telemóvel.No Mundial de há quatro anos, no Rio de Janeiro, o técnico autorizou que as famílias dos jogadores permanecessem no mesmo hotel da seleção e que os atletas tivessem até momentos de intimidade com as namoradas/mulheres. Embora em 2014 a medida até tenha dado frutos, pois a Alemanha ganhou a prova, agora mudou de ideias. Löw autoriza que os jogadores partilhem o hotel com as famílias durante a preparação, mas na Rússia não permitirá 'misturas' nem muito menos encontros íntimos.