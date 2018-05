O selecionador panamiano Hernán Darío Gómez anunciou esta quarta-feira os 23 eleitos para representar a seleção do Panamá no Mundial'2018, numa lista na qual se destacam as convocatórias de Fidel Escobar e Ismael Díaz, jogadores que na temporada passada representaram as equipas B de Sporting e FC Porto, respetivamente.Pela primeira vez num Mundial, o Panamá está integrado no Grupo G, juntamente com Bélgica, Inglaterra e Tunísia. A estreia na Rússia está marcada para 18 de junho, frente aos belgas.: Jaime Penedo, José Calderón e Alex Rodríguez.: Michael Amir Murillo, Adolfo Machado, Harold Cummings, Román Torres, Felipe Baloy, Fidel Escobar, Éric Davis e Luis Ovalle.: Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Armando Cooper, Alberto Quintero, Édgar Yoel Bárcenas, Valentín Pimentel e José Luis Rodríguez.: Blas Pérez, Luis Tejada, Gabriel Torres, Abdiel Arroyo e Ismael Díaz.

Autor: Fábio Lima