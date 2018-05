Continuar a ler

Na lista constam 12 futebolistas que estiveram no Mundial'2014, no Brasil, daí a opção do técnico Akira Nishino em apostar em alguma experiência para a competição que decorrerá na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.Fora das opções ficaram os médios Kento Misao (Kashima Antlers) e Yosuke Ideguchi (Leonesa), e o avançado Kento Misao (Estugarda).Na quarta-feira o técnico, que substituiu no comando da equipa Valid Halilhodzic, teve o seu primeiro jogo oficial pelo Japão, num particular de preparação em que perdeu com o Gana (2-0).O Japão ainda terá jogos particulares com a Suíça, em 08 de junho, em Lugano, e Paraguai, em 12 de junho, em Innsbruck.A seleção nipónica integra o grupo H do Mundial'2018, no qual terá como adversários a Polónia, o Senegal e a Colômbia.Lista de 23 convocados:Eiji Kawashima (Metz/Fra), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka/Jap) e Kosuke Nakamura (Kashiwa Reysol/Jap).Yuto Nagatomo (Galatasaray/Tur), Tomoaki Makino (Urawa Reds/Jap), Wataru Endo (Urawa Reds/Jap), Maya Yoshida (Southampton/Ing), Hiroki Sakai (Marselha/Fra), Gotoku Sakai (Hamburgo/Ale), Gen Shoji (Kashima Antlers/Jap) e Naomichi Ueda (Kashima Antlers/Jap).Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt/Ale), Keisuke Honda (Pachuca/Mex), Takashi Inui (Eibar/Esp), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund/Ale), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka/Jap), Genki Haraguchi (Fortuna Dusseldorf/Ale), Takashi Usami (Fortuna Dusseldorf/Ale), Gaku Shibasaki (Getafe/Esp) e Ryota Oshima (Kawasaki Frontale/Jap).Shinji Okazaki (Leicester/Ing), Yuya Osako (Werder Bremen/Ale) e Yoshinori Muto (Mainz/Ale).