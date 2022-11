Alemanha surpreende na convocatória para o Mundial'22 com chamadas inesperadas

Here it is - our 26-man squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar pic.twitter.com/U3KGoU5lnz — Germany (@DFB_Team_EN) November 10, 2022

Três (grandes) surpresas na convocatória final da seleção alemã que vai rumar ao Qatar. O selecionador da Alemanha, Hansi Flick, chamou Mario Götze, do Eintracht Frankfurt, que fez a sua última internacionalização... em novembro de 2017.O futebolista, de 30 anos, que chegou a ser equacionado na pré-época como reforço do Benfica e acabou por optar pelo Eintracht Frankfurt, foi o herói no Mundial'2014, ao marcar o golo da final com a Argentina, que deu o quarto título mundial aos alemães.Na lista para o Mundial do Qatar, o selecionador germânico conta com dois estreantes, Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund, e Niclas Füllkrug, do Werder Bremen, enquanto Manuel Neur, Thomas Müller e Joshua Kimmich são os mais experientes.Os avançados Moukoko, de 17 anos, e Füllkrug, 29, são novidades, numa lista sem os lesionados Marco Reus, que volta a falhar o Mundial, depois de também ter perdido a competição em 2014, devido a lesão, e Timo Werner, enquanto o defesa Mats Hummels fica de fora, por opção.Antes de revelar hoje os nomes dos escolhidos, o selecionador alemão não deixou de abordar a questão dos direitos humanos no Qatar e a sua perplexidade perante as mais recentes declarações de um responsável do país."Deixou-nos sem palavras, chocados", disse Flick, a propósito das declarações do ex-futebolista qatari Khalid Salman, embaixador do Mundial, em que referiu que a homossexualidade "é um distúrbio mental".A Alemanha integra o Grupo E do Mundial2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, estreando-se frente ao Japão, em 23 de novembro, e defrontando depois a Espanha, em 27, e a Costa Rica, em 01 de dezembro.Manuel Neuer, Ter Stegen, Kevin Trapp;Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Gunter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule;Julian Brandt, Leon Goretzka, Mario Gotze, Ilkay Gundogan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Jamal Musiala.Karim Adeyemi, Niclas Fullkrug, Serge Gnabry, Youssoufa Moukoko, Thomas Muller, Leroy Sane.