A jogada do outro Mundo de Messi para o terceiro golo da Argentina

A Argentina deixou praticamente sentenciado o apuramento para a final do Mundial'2022 com o 3-0 diante da Croácia apontado por Julián Alvaréz, numa jogada na qual o avançado do Manchester City teve apenas de encostar, depois de uma jogada absolutamente impressionante de Leo Messi. La Pulga pegou na bola a meio do meio campo, arrancou em velocidade, 'entortou' Josko Gvardiol e serviu o 'Homem Aranha' de forma perfeita. O resto... era o mais fácil.