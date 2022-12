A música que os todos argentinos sabem de cor pertence a 'La Mosca': «Ser cantada pelo Messi é como um orgasmo»

Acostumámo-nos a ouvir 'La Mosca' ou 'La Mosca Tsé Tsé' no final do milénio passado, com o êxito 'Para no verte más', transversal à América e, pelo menos, à Península Ibérica. Mais de 20 anos depois, Guillermo Novellis e a sua banda continuam a cantar e a animar as plateias por esse Mundo fora mas com outros temas.'Muchachos, esta noche me emborracho' é um tema de 2003 e tem quase duas décadas mas nos últimos meses acabou por ser adaptado para o mundo futebolístico e para o sonho da Argentina chegar ao terceiro título mundial, depois dos êxitos de 1978 e 1986. 'Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar' passou a ser escutado por toda a Argentina mas não só, é também o tema mais cantado no Qatar, onde os adeptos da alviceleste vão dando 'show' em qualquer estádio. O vocalista diz que é uma honra. Mas por outras palavras."Ver a música cantada pelo Messi é como um orgasmo. É como ires a Roma e seres recebido pelo Papa", explicou, citado pelo jornal 'Clarín'.O tema, adaptado ao contexto futebolístico argentino, faz referências a Maradona, Messi e, claro, ao terceiro título mundial que todos os fãs da alviceleste anseiam. Tornou-se ainda mais conhecido depois da vitória argentina na Copa América, em 2021, com o balneário de Scaloni (e o próprio) a cantar a letra a plenos pulmões.En Argentina nací / Na Argentina nasciTierra de Diego y Lionel / Terra de Diego [Maradona] e Lionel [Messi]De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré / Das crianças das Malvinas que jamais esquecereiNo te lo puedo explicar / Não te posso explicarPorque no vas a entender / Porque não vai entenderLas finales que perdimos, cuántos años las lloré / As finais que perdemos, quantos anos já as choreiPero eso se terminó, porque en el Maracaná / Mas isso terminou porque no MaracanãLa final con los ‘brazucas’ la volvió a ganar papá / Na final com os 'brasucas', que a ganhou [n.d.r. Copa América] foi o paiMuchachos, ahora nos volvimos a ilusionar / Rapazes, agora voltamos a empolgar-nosQuiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial / Quero ganhar a terceira, quero ser campeão mundialY al Diego, en el cielo lo podemos ver / E o Diego, no céu podemos vê-loCon don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel / com Diego e a Tota [n.d.r. pais de Maradona], dando ânimo ao Lionel