Amanhã é feriado na Argentina: país vai sair à rua para celebrar título mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Argentina ainda está em festa pela conquista do Mundial'2022 e, ao que parece, a celebração está para durar. Esta segunda-feira o governo local decretou feriado nacional para terça-feira, permitindo que todos os argentinos, nomeadamente os de Buenos Aires, possam celebrar a conquista da albiceleste junto dos heróis do terceiro título mundial da sua seleção.Há já um programa definido para o percurso dos novos campeões na tarde de terça-feira, com a saída da sede da AFA, em Ezeiza, seguindo-se passagens pelos pontos mais importantes da capital, nomeadamente o tradicional ponto de celebrações, o Obelisco. Prevê-se um dia de loucura. Mais um!