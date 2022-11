Argentina faz jogo de preparação: Otamendi titular e Enzo no banco

O defesa-central do Benfica Nicolás Otamendi é titular no encontro de preparação entre Emirados Árabes Unidos e Argentina, que começou às 15h30. Pelo contrário, Enzo Fernández está no banco.O jogo, que decorre no Estádio Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi, é o único de preparação dos campeões sul-americanos antes do arranque do Mundial'2022. A Argentina está no grupo C, juntamente com Arábia Saudita, México e Polónia.Eis o onze escolhido por Lionel Scaloni: Martínez; Foyth, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; Paredes, Mac Allister e De Paul; Messi, Di María e Julián Álvarez.