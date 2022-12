Desilusão em Buenos Aires: festa terminou antes do tempo e jogadores regressaram de helicóptero

A conquista do terceiro Mundial de futebol da Argentina levou milhares e milhares de pessoas a saírem às ruas para festejarem a vitória da albiceleste na final do Campeonato do Mundo do Qatar.

Esta terça-feira foi o dia em que a comitiva da Argentina chegou ao país natal para celebrar com a população a conquista do título mundial. Os jogadores, juntamente com os restantes membros do staff técnico liderado por Lionel Scaloni, iniciaram o percurso pelas ruas de Buenos Aires com a habitual viagem de autocarro, contudo, segundo o jornal argentino 'Olé', o veículo que transportava a comitiva da seleção argentina demorou mais de três horas para percorrer uma distância de 12 quilómetros.

O mar de gente era tanto que as forças de segurança impediram os jogadores e restantes membros da comitiva da albiceleste de entrar em contacto com os fãs em Obelisco, tal como revelou Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol, através das redes sociais: "Não nos deixam cumprimentar todas as pessoas que estavam em Obelisco, as mesmas forças de segurança que nos escoltavam não nos deixam avançar. Mil desculpas em nome de todos os nossos campeões. Uma pena", escreveu.



O clima era de tal forma caótico que existiam pessoas penduradas nos viadutos para conseguirem saltar para o interior do autocarro, onde todos os jogadores seguiam a fazer a festa. São vários os vídeos nas redes sociais que mostram estas imagens, tal como o conteúdo de multimédia que está no início deste artigo.



Por força de todas estas circunstâncias, a comitiva da Argentina abandonou a viagem de autocarro e foi transportada para o edifício da Federação Argentina de Futebol, colocando um ponto final naquela que tinha tudo para ser uma bonita festa de união entre jogadores e adeptos de um país que há muito ansiava por este título mundial. Entre as imagens que entretanto têm sido divulgadas nas redes sociais, é possível ver uma fotografia de Enzo Fernández, médio do Benfica que foi distinguido como o melhor jogador jovem do Qatar'2022, no interior de um dos helicópteros que transportou toda a seleção albiceleste para fora das zonas com maior aglomerado de adeptos.