Enzo Fernández é o papa-léguas: ninguém correu mais do que ele

Enzo Fernández vai manter a titularidade no duelo de amanhã com a Croácia, sendo esse um reflexo da qualidade e empenho demonstrados no Mundial, nomeadamente no jogo com a Holanda (teve prolongamento), no qual foi quem percorreu uma distância maior. O médio da Argentina cumpriu 15,4 quilómetros, mais 900 metros do que Mac Allister (14,5), o segundo na lista da alviceleste. Frenkie de Jong (15,3) foi quem mais palmilhou no lado da Holanda.

Di María OK e dois castigados

Debelado o problema na anca, Di María treinou sem limitações, sendo candidato à titularidade diante da Croácia. Scaloni testou três equipas, mas só uma com Angelito a titular. De fora ficarão os castigados Acuña e Montiel, sendo que o primeiro será rendido no onze por Tagliafico.