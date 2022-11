Enzo Fernández: «É uma honra poder jogar o meu primeiro Mundial com a seleção argentina»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Enzo Ferna´ndez ?? (@enzojfernandez)

Antes do primeiro encontro da Argentina no Mundial, esta terça-feira, diante da Arábia Saudita, Enzo Fernández deixou uma mensagem nas redes sociais. "É uma honra poder jogar o meu primeiro Mundial com a seleção argentina", escreveu o futebolista do Benfica.A família do médio também está viver momentos de ansiedade, como se vê nas imagens partilhadas nas redes sociais. Na casa do clã Fernández, no bairro de Villa Bonich-San Martin, foi colocada uma bandeira da Argentina de incentivo ao jogador que as águias contrataram ao River Plate.