«Estavam todos pegados. Van Dijk de um lado, Otamendi do outro»

Repórter que fez a pergunta quando Leo Messi soltou o já famoso "Para onde estás a olhar, estúpido?", Esteban Edul partilhou este domingo, em conversa com o também jornalista Julián Bricco, detalhes até agora desconhecidos daquilo que levou o craque argentino a soltar a frase que já se tornou viral. E, segundo Edul, o momento captado pelas imagens terá sido até um dos mais calmos no meio de toda a tensão que se viveu."Depois do jogo, no balneário estavam todos pegados, não apenas o Messi. Van Dijk de um lado, Otamendi do outro, parecia um Lanús-Banfield no Fortaleza ou um Newell's-Central. Mas tinha muito mais impacto porque eram jogadores de elite. O desagrado do Leo foi mais no desempate por penáltis, em que os holandeses estavam a provocar os argentinos. O 19 [Weghorst], que foi quem mais o provocou, aproxima-se do Messi no túnel e pede-lhe a camisola. Quando isso acontece, o Messi passou-se. O holandês não entendia nada, ficou ali parado e o Messi começou a mandar vir. Muito mais do que se viu na emissão, que nessa altura já se tinha acalmado", lembrou.Esteban Edul revelou até que Messi estava totalmente fora de si... "Esse foi o único momento em que o Leo nunca me prestou atenção. Estava tão irritado, que nem me olhou e nem ouviu as perguntas. Perguntei-lhe pelo passe impossível no golo do Molina e ele falou-me do Van Gaal, perguntei-lhe do golo do Lautaro, falou do árbitro e da FIFA. Não consegui entrevistá-lo. No momento em que estávamos em direto, disse-lhe 'Leo, tranquilo', porque estava ali muita gente da FIFA e não sabes o que pode acontecer", acrescentou o jornalista, partilhando a sua visão de um momento que, assume, irá "recordar para sempre".