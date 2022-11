Evitar o escândalo

Depois de terem consentido a primeira grande surpresa deste Campeonato do Mundo, com a impensável derrota na estreia frente à Arábia Saudita, os argentinos estão agora empenhados em fintarem o escândalo da eliminação e conseguirem o apuramento para os 'oitavos'. Messi e companhia ocupam a 2ª posição do Grupo C, com três pontos, e garantem um lugar na fase seguinte se vencerem hoje a Polónia. O empate também dá, isto se os sauditas não vencerem o México ou os mexicanos não triunfarem por quatro ou mais golos de diferença. A derrota, essa, acaba com as esperanças. E atenção que o último confronto entre as duas seleções (um particular em 2011) até sorriu aos polacos.

Era pouco expectável que a favorita Argentina chegasse ao dia de hoje com o credo na boca, mas a verdade é que o futebol não teria tantos fãs se também não fosse pautado por alguma imprevisibilidade. Ainda assim, para evitar mais dissabores, os argentinos contam com a inspiração de Messi e... com os equilíbrios de Enzo Fernández, médio do Benfica. "Tem hipóteses de jogar e até já jogou bem", disse Scaloni, técnico da albiceleste. Essa é, aliás, a única dúvida: Guido Rodríguez não vai ser titular, Enzo ou Paredes substituem-no!





É certo que a Polónia ainda não sofreu qualquer golo neste Mundial, mas não é menos verdade que ainda não jogou com a Argentina de Messi. Os polacos querem manter o rigor defensivo na 'final' de hoje, mesmo tendo noção de que não há um antídoto para travar o número 10. "Todos tentam encontrar uma forma de parar Messi. Ele faz muitos golos. Acredito que ninguém vai ser capaz de encontrar a fórmula mágica para o travar. Há jogos em que ele faz muitos golos e outros em que não marca. Vai estar muito concentrado e determinado, pois é o seu último Mundial", frisou Czeslaw Michniewicz, técnico da Polónia, sublinhando que não estamos perante uma partida de ténis, que Messi e Lewandowski não jogam sozinhos um contra o outro.