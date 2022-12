Febre do Mundial chegou às... maternidades: até já nasceu um Lionel Enzo Julián

As celebrações do título mundial mostraram que a Argentina é um daqueles países que vive o futebol de uma forma diferente, muito mais apaixonada. E essa loucura chegou também às maternidades do país, que após a conquista do Mundial'2022 começaram a ver surgirem de forma bastante recorrente nomes de bebés inspirados nos craques que ajudaram a turma das pampas a conseguir o terceiro cetro mundial.Um dos maiores exemplos disso mesmo foi a foto partilhada pelo Hospital Posadas, de Buenos Aires, no qual é possível verem-se nomes como Ángel, Rodrigo, Enzo, Julián e, claro, Lionel na lista de recém-nascidos naquela unidade hospitalar. E houve até quem tenha decidido fazer uma mistura, juntando no mesmo o nome de três jogadores.Foi o caso de Camila Iribarren e Enzo Altamirano, que foram pais precisamente no domingo, pelas 10:22 locais, cerca de duas horas antes da final do Mundial diante da França, de um bebé chamado... Lionel Enzo Julián. Em alusão, claro, a Lionel Messi, Enzo Fernández e Julián Alvárez."Enquanto decorria o Mundial, íamos escolhendo nomes: eu sou adepto ferrenho do River e colocámos o nome de Lionel, o melhor de sempre, Enzo Julián. Decidi em conjunto com a minha mulher e, graças a Deus, acabámos por ganhar o Mundial", disse Enzo Altamirano, que também tem um nome inspirado num futebolista histórico, no Enzo Francescoli."Quando a internaram, já tínhamos o nome escolhido. No hospital disseram-nos que ainda não tínhamos sido campeões, por uma questão de superstição, mas dissemos que não havia problema. Estava seguro de que seríamos campeões, que estes três jogadores nos iriam dar a glória", acrescentou o orgulhoso pai de um bebé que nasceu com pouco mais de 3 quilos e que, curiosamente, nasceu três dias antes do previsto (mesmo a tempo de 'ver' a final).