Guarda-redes argentino deu conselho a Enzo Fernández após o penálti falhado

Enzo Fernández foi o único a desperdiçar um penálti pela Argentina no desempate da marca dos 11 metros, frente à Holanda, em jogo dos quartos de final do Mundial. O médio argentino do Benfica atirou com força para a sua esquerda e viu a bola 'raspar' no poste e sair.Caso marcasse, Enzo confirmaria a passagem às meias-finais, diante da Croácia, algo que aconteceu depois, através do remate do pé direito de Lautaro Martínez.No calor dos festejos, o herói dos penáltis deixou um conselho a Enzo. Emiliano Martínez acercou-se do jogador, de apenas 21 anos, abraçou-o, e deixou claro: "Para o meio, parvo, para o meio!", expressou 'Dibu', que parou dois remates holandeses.O pormenor é recuperado num vídeo partilhado pelo diário 'Olé' em plena festa da alviceleste, no relvado, após o 4-2 nos penáltis, que se seguiu ao 2-2 ao cabo de 120 minutos.