Hugo Gatti: «Messi esteve bem, mas para mim Mbappé é o melhor do Mundo»

Hugo Gatti, antigo guarda-redes de River Plate, Gimnasia de La Plata e Boca Juniors, entre outros, não deixou a polémica de lado quando foi chamado a comentar sobre as atuações de Lionel Messi no Mundial de 2022. O agora comentador de futebol no programa de televisão espanhol 'El Chiringuito' mostrou-se fã de Kylian Mbappé, eleito melhor marcador do Campeonato do Mundo do Qatar, afirmando que o francês é, na sua opinião, o melhor jogador do Mundo.

"Vocês querem que me matem na Argentina, não? E vocês gostam de mim, imagino se não gostassem... É verdade: Messi esteve bem, relativamente bem, mas já disse que para mim Mbappé é o melhor do Mundo e aquele com maior margem de progressão agora. Vão dizer que 'El Loco' [alcunha dos tempos de jogador] é anti-argentino porque digo verdades e aquilo que sinto", começou por dizer, o ex-internacional pela Argentina em 18 ocasiões, entre 1966 e 1977, deixando bem claro que acima de Lionel Messi ainda estão Diego Armando Maradona e... Pelé.

"Messi superar Maradona? Não, não, não... Ninguém supera o Diego. Primeiro que tudo, ninguém supera Pelé, e cá na Argentina ninguém supera Diego. Não sei se é a verdade [absoluta], mas para mim esta é a verdade. Pela forma como vi o futebol, como joguei e como vejo as coisas agora. Por exemplo, Di María foi um fenómeno e ninguém disse nada."