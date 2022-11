Lionel Scaloni: «É emocionante ver estes meninos jogar»

A Argentina conseguiu a sua primeira vitória no Mundial'2022 - ao bater o México por 2-0 -, muito por culpa do génio de Leo Messi. O 10 fez um golo e assistiu para Enzo Fernández e, no final, foram para ele os elogios de Lionel Scaloni."Sabíamos que o jogo seria muito difícil. A primeira parte não foi boa, mas fizemos alguns ajustes e melhorámos na segunda parte, começámos a encontrar jogadores no meio e, com mais agressividade, a ganhar os duelos. E, depois, vocês sabem o que aconteceu. O n.º 10 marcou, que é o que faz melhor", começou por dizer, falando de Leo Messi.Scaloni aproveitou ainda fazer um pedido em jeito de reflexão. "Recebi uma mensagem do meu irmão a dizer que estava a chorar e acho que temos de ter um pouco mais de senso. Acho que não devemos jogar mais do que um jogo de futebol. Temos de fazer com que os jogadores sintam que é um jogo de futebol, senão será sempre difícil. Há um sentimento de alívio, mas é difícil fazer as pessoas entender que o sol vai brilhar amanhã, quer ganhemos ou não.""Que o Messi é o melhor jogador do mundo, é uma mensagem que todos recebem há anos. Messi deve aproveitar este Mundial, os adeptos devem gostar de vê-lo jogar. Continuamos humildes e devemos continuar a trabalhar. É emocionante ver estes meninos jogar. Eles jogaram um jogo muito difícil, contra um adversário formidável e com uma grande responsabilidade em cima dos ombros. Estou muito orgulhoso de todos os meus jogadores. É como ganhar a Copa América. A alegria dura apenas alguns instantes. A Polónia será difícil de enfrentar. Todas as equipas estão a mudar a forma de jogar quando nos defrontam. Porque há Messi e muitos outros jogadores", concluiu.